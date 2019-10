LA QUESTION SEXO - J'ai eu un trouble de l'érection, à quoi est-ce dû ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Pour un homme, avoir une panne avant ou pendant un rapport peut être vécu comme un traumatisme. Mercredi, au micro de Mélanie Gomez, dans Sans Rendez-Vous, l'émission santé d'Europe 1, la psychanalyste et sexologue Catherine Blanc répond à un auditeur qui s'interroge sur un trouble de l'érection vécu comme une humiliation vis-à-vis de sa partenaire.

La question de Nicolas

Il m'est arrivé de peiner à avoir une érection alors que la fille avec laquelle j'étais me plaisait beaucoup. Je l'ai vécu comme une humiliation pourtant elle n'a pas semblé m'en tenir rigueur outre mesure. Même son silence était pour moi humiliant.

La réponse de Catherine Blanc

Un trouble de l'érection n'est pas forcément dû à l'attirance ressentie pour la partenaire. Dès lors que la fille lui plait, il y a beaucoup d'émotions qui viennent se mêler à un désir qui du coup est contrarié par cette émotion. Avoir trop de désir de performance, de désir de démontrer la légitimité de sa présence, de son amour, de son intérêt ou de son excitation peut parfois gripper la machine ! La perte d'érection n'est pas rare du tout.

Ce n'est pas toujours la faute des filles donc ! Ça vient peut-être de lui ? Trop de stress ?

Voilà, il ne faut pas voir cela comme une humiliation. Je ne pense pas qu'il ait le sentiment que c'est elle qui est à l'origine de ce trouble, mais plutôt qu'il est vu en difficulté. Nous sommes tous vus à un moment ou à un autre en difficulté. Se rendre compte qu'on ne meurt pas d'être vu en difficulté, qu'on ne risque rien, est le meilleur moyen d'accepter nos temps de failles et d'accroître notre capacité de pouvoir par ailleurs. Les jeunes hommes notamment ont tout pour vivre tranquillement leur sexualité, mais ils veulent absolument montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont grands, que tout marche bien. Or, on peut être défaillant.

Que dire de la réaction de la partenaire de Nicolas, visiblement silencieuse ?

Ça peut être dérangeant car on peut mettre n'importe quoi dans le silence. Entendons aussi que ça peut être dérangeant pour elle. Pendant que lui se dit "la honte", elle peut se dire qu'elle n'est pas désirable. Chacun croit en sa responsabilité dans ce rapport qui ne se passe pas, alors que lui voudrait être rassuré quant à sa confiance personnelle. Mais elle est certainement dans la même difficulté au sujet de sa confiance.

Qu'est-ce que les hommes peuvent faire pour éviter le malaise, d'un côté comme de l'autre ?

Je crois que l'humour est toujours la meilleure des choses, l'autodérision. C'est la capacité à faire avec "ça", ça qui ne se passe pas.

Et pour les femmes, parfois ça ne marche pas non plus ?

Exactement, elles sont à même école. C'est l'occasion de s'explorer avec des caresses, des baisers, jusqu'à ce qu'une érection intervienne, ou une lubrification pour la femme. Ce n'est pas grave du tout, ça arrive ponctuellement et ça ne définit pas un être humain. Nous sommes tous défaillants.