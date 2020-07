LA QUESTION SEXO - Avec ma copine nous faisons beaucoup l’amour en ce moment, est-ce lié à l’été ?

L’été, les corps se dénudent et les esprits ont tendance à se libérer. Geoffrey, un auditeur de 32 ans, en fait l’expérience en ce moment, à travers une activité sexuelle débordante avec son amie. Mais il se demande si cette libido exacerbée est liée, ou non, à l’arrivée de la chaleur et de l’été. La sexologue et psychanalyste Catherine Blanc lui a répondu mercredi dans "Sans rendez-vous."

La question de Geoffrey, 32 ans

J’ai l’impression qu’avec ma copine nous faisons beaucoup plus l’amour en ce moment. Est-ce lié à la chaleur ou à l’été ?

La réponse de Catherine Blanc

"Nous ne sommes pas liés aux saisons pour faire l’amour, contrairement aux autres espèces. La sexualité à but de reproduction se fait sur certaines périodes chez beaucoup d’animaux. Nous, nous pouvons faire l’amour tout le temps et avec beaucoup d’assiduité. Mais si l’été est plus propice, ce n’est pas pour des raisons physiologiques. En été, nous sommes plus déshabillés, donc plus en écoute de notre corps. Il n’y a pas des tonnes de couches de vêtements par exemple. C’est plus facile d’avoir un contact avec sa peau, avec l’air, avec le soleil qui lui fait avoir une odeur particulière. En hiver, on peut être plus dans le déni de ce corps qu’on laisse s’enrober.

Les hommes peuvent être émoustillés par des jupes, mais les femmes peuvent-elles être excitées à la vue des bras des hommes ? On a l’impression que c’est souvent dans un seul sens..

La première chose qui est très excitante pour une femme c’est d’être excitante pour les hommes. Parce qu’il fait chaud, elles ont une autre manière d’appréhender leur tenue, donc elles sont dans une disponibilité et sentent l’écho chez les hommes. Sentir ce pouvoir-là qui est le leur va participer de leur regard sur l’homme et la sexualité. Mais évidemment qu’un homme est très attirant en costard cravate. L’intérêt des habits est de pouvoir les enlever et de les effeuiller comme on effeuille un oignon.

Le soleil agit sur notre humeur et nous rend plus détendu, non ?

Oui, tout à fait. On est aussi plus lascifs, on va moins baisser la tête pour fuir l’autre. En été, des contacts se font et on voit un peu plus les corps et les peaux. Ce n’est pas parce qu’il y aura un muscle rebondi que ce sera forcément excitant. Ce qui est délicieux pour les femmes c’est d’imaginer ce qu’elles ne voient pas. Ce n’est pas parce que ça va se voir que c’est sexy, ce n’est pas parce qu’on est en short que ce serait plus sexy, sauf si on le porte bien.

Pour les célibataires c’est aussi un moment où on sort plus et qui est propice à la vie sociale...

Oui on sort plus et on a plus de temps, les journées sont plus longues. On peut s’inviter à boire un café en terrasse, c’est un moment où on peut écrire une histoire. Il y a de la douceur et de la légèreté, alors qu’en hiver on est dans la confrontation avec la dureté de la vie et du rythme. L’été est beaucoup plus propice, mais pour autant nous sommes opérationnels toute l’année."