LA QUESTION SEXO - À quoi correspondent réellement les préliminaires ?

>> On met souvent les préliminaires sous l'étiquette "ce qu'il se passe avant la pénétration". C'est notamment le cas de Rachid, un auditeur, qui aimerait avoir une définition claire et précise. Mais la chose est plus complexe qu'il n'y parait. Dans "Sans Rendez-vous", la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc déconstruit cette notion de préliminaires pour mieux comprendre de quoi il retourne réellement.

La question de Rachid

Pourriez-vous nous dire une bonne foi pour toute ce que sont les préliminaires ? Est-ce que cela concerne tout ce qui précède la pénétration ?

La réponse de Catherine Blanc

Les préliminaires ne renvoient pas à ce qu'il se passe avant la pénétration, mais avant la sexualité. Dans la question de Rachid on perçoit que sa définition de la sexualité se résume à la pénétration. Dans ce cas oui, les préliminaires sont tout ce qu'il se passe avant la pénétration et tout ce qui va permettre la qualité de cette dernière. Mais à partir du moment où vous touchez, léchez ou tétez le sexe de l'autre on est déjà dans la sexualité. Il ne faut pas nier ce qu'il se passe en amont de la pénétration et de la sexualité.

Un bisou, est-ce donc le début des préliminaires ?

Oui, tout à fait. De même, tenir la main de sa moitié peut-être un préliminaire. Tout dépend de l'intention qu'il y a derrière le geste, et des circonstances. Si vous avez le sentiment que tenir la main de votre mari, c'est le traîner au bagne, effectivement non. Mais si les deux prennent la mesure de cette main qui tient la leur, cela peut-être très sensuel et donc devenir un préliminaire.

Dans le cas d'un bisou, on peut même considérer que l'on est déjà dans la sexualité, que l'on prépare la pénétration des corps, qu'on est en train de glisser vers une érotisation, vers le fait de se dénuder etc.

Les sextos font-ils du coup partie des préliminaires ?

Oui bien sûr, puisqu'on est en train de s'exciter.

Du coup, les préliminaires ne dépendent pas tant du geste que du contexte. Est-ce que l'on utilise le bon mot pour les définir ?

"Préliminaires", c'est ce qui est avant ce que l'on décide. Ça comprend beaucoup de choses. Donc pour savoir ce qu'est un préliminaire, il faut se demander de quoi l'acte en question est-il le préliminaire.