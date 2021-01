LA QUESTION PSYCHO - Mon compagnon est économe et je suis très dépensière, que faire ?

L’argent peut rapidement devenir un sujet de frictions au sein du couple. Esther, une auditrice de l’émission Sans Rendez-vous sur Europe 1, a fait la connaissance d’un charmant jeune homme. Mais elle craint que le penchant économe, voire carrément "radin" de son compagnon, soit incompatible avec sa tendance à dépenser beaucoup d’argent. La sexologue et psychanalyste Catherine Blanc lui a livré ses conseils.

La question d'Esther :

"J'ai rencontré un garçon charmant et qui me plaît beaucoup. Mais j'ai le sentiment qu'il est radin, alors que je suis très dépensière. Que me conseillez-vous ?"

La réponse de Catherine Blanc :

"Ça risque d'être rock'n'roll, c'est sûr. Mais je crois que cette question va au-delà de la gestion du budget. Ce qui est intéressant, c'est cette notion de "radinerie". On pourrait se dire que l'autre fait ce qu'il veut avec son argent, sauf que cela va bien au-delà de la notion financière : c'est ce que l'autre est capable de donner, parce que les gens qui ne donnent pas d'argent sont souvent aussi radins par ailleurs d'attention, de disponibilité, d'extravagance. Ce sont des gens qui sont dans la maîtrise des choses et qui ont besoin de sécurité. Il a besoin d'être pris en charge puisqu'il ne va pas oser prendre en charge. Il manque de cette légèreté d'accepter qu'il y a des choses qui échappent, un peu comme de l'argent qui part et qui reviendra. Donc, certainement, il est aussi radin dans ses façons d'aimer.

Est-ce que c'est un trait de personnalité d'être radin ? Ça veut dire que ça ne s'améliore pas avec l'âge ?

Il faut l'accepter parce qu'il est comme ça. Soit on sait compenser, soit on sait le rassurer. Et puis peut-être que ça nous arrange parce qu'on est radin soi-même. Ou alors il va falloir l'aider à assouplir ce trait-là si on veut pouvoir vivre avec quelqu'un. On ne change pas diamétralement, mais on est tous capable d'évolution, d'ouvrir le champ de nos possibles dans l'amour. On apprend aussi à ne pas avoir peur. Il faut comprendre d'où vient la "radinerie", si c'est une éducation à l'argent reçue par les parents, ou un manque d'amour et un besoin de se sécuriser. Tout ça est à mettre un peu au clair.

Est-ce un sujet qu'il faut aborder dans un début de relation ?

C'est très délicat parce que souvent les femmes n'osent pas l'aborder. On leur fait un mauvais procès qui est que les femmes sont vénales. Or, mettons-nous très à l'aise sur le sujet, bien évidemment que les femmes cherchent à profiter de leur homme. Mais pas profiter financièrement, sinon ça ne sert à rien d'avoir des relations. Nous profitons tous l'un de l'autre, de son corps, de sa générosité, de la jouissance qu'il nous procure. Alors pourquoi l'argent ne participerait pas aussi de nos élans de jouissance dans la relation ? Les femmes ont l'injonction de jouir sexuellement mais ne peuvent pas jouir financièrement, sinon ce sont des garces. Donc il y a vraiment un malentendu, un procès d'intention qui nécessite que chacun puisse s'exprimer très tranquillement sur le sujet.

Est-ce que cette radinerie peut avoir des conséquences sur la vie quotidienne ?

Ça peut effectivement resserrer les choses, comme ne plus inviter des gens ou de la famille parce que ça coûte cher. Il faut pouvoir vivre en société sans avoir honte de la personne avec qui l'on vit et sans avoir le sentiment que l'autre est toujours la source de notre frustration."