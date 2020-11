LA QUESTION PSYCHO - Ma fille apparaît en maillot de bain sur les réseaux sociaux, cela m'inquiète

>> Un souvenir heureux sur une plage et une photo qui termine sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes n'hésitent pas à se montrer en maillot de bain sur Internet, même les adolescents. C'est d'ailleurs tout le problème de Marie, qui s'inquiète pour sa fille de 17 ans. Apeurée par l'idée que des pervers lui fassent du tort à cause d'une photo en maillot de bain, elle se demande si elle doit intervenir. Dans "Sans Rendez-vous" lundi, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc avance que la jeune fille n'a pas forcément conscience de ce qu'elle provoque. Selon la spécialiste, s'il ne faut pas interdire, une discussion s'impose.

La question de Marie

"Ma fille de 17 ans est sur les réseaux sociaux en maillot de bain sur sa photo de profil. Elle est très jolie, mais j’ai peur des pervers. Dois-je lui interdire de mettre en ligne de telles photos ou est-ce sa liberté ?"

La réponse de Catherine Blanc

Si cette jeune fille a bien sûr la liberté de s'exprimer comme elle l'entend avec ses amis, il faut aussi lui expliquer ce qu'elle provoque et lui demander pourquoi elle s'y réduit. La séduction ce n'est pas se mettre en vitrine. Aujourd'hui c'est en maillot de bain, mais qu'est-ce que ça sera pour la prochaine génération ? Tout nu ? Ce n'est pas que la nudité pose problème, ni le fait d'être en maillot de bain sur la plage. Il n'y a aucun problème.

C'est simplement de poser la question du rapport à l'autre et pourquoi je me réduis à quelqu'un en maillot de bain. Bien sûr il y aura potentiellement, comme le dit très justement cette maman, tous ceux qui sont des loups qui vont essayer de chercher la proie facile nourrissant leurs fantasmes. Et cette jeune fille n'a pas forcément conscience de ce qu'elle provoque. Il ne faut pas pour autant la culpabiliser, mais simplement faire en sorte qu'elle reste actrice de ses choix et qu'elle ne se laisse pas entraîner par un effet de groupe.

Est-ce que se montrer un peu dénudé sur les réseaux sociaux est une forme de provocation ?

D'abord ça reflète le besoin de faire partie de son groupe. Il nous est toujours difficile, en tant que parent, d'accueillir ce que font nos enfants parce que nous n'avons pas les mêmes codes et parce que, par essence, les enfants se cherchent d'autres codes pour se démarquer du champ parental. Pour autant, il nous appartient de les prévenir de ce qui se joue. Parce qu'elle peut se retrouver dans un rapport de séduction et de provocation qu'elle n'assume pas nécessairement dans la réalité et qui, du coup, la mettrait en difficulté. Dès que ça sort du groupe, ça prend tout de suite une connotation qui peut être extrêmement anxiogène pour la jeune fille en question.

Mais la question se poserait-elle pour un garçon ?

Effectivement, ça serait encore une autre histoire. Pourtant, ça devrait être la même chose. Mais dans le cas d'un garçon, il n'y aurait pas le risque potentiel d'être la proie de l'autre. Dans tous les cas, nous devons expliquer à nos enfants qu'ils n'ont pas à se réduire à une image qui met dans une position d'objet, au lieu d'être en position de sujet.

Finalement, Marie doit-elle interdire ce genre de photos à sa fille ? Généralement les parents ne sont pas très écoutés...

Je crois qu'il faut quand même dire les choses, car la question n'est pas celle des pervers. Le véritable sujet derrière ces photos est l'idée de se réduire à un objet. Et plus on se réduit à cet état, plus on se fait du mal à soi-même.