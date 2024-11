La Poste : les enfants ont jusqu'au 20 décembre pour écrire au Père Noël

Les enfants ont jusqu'au 20 décembre pour envoyer leurs rêves, vœux et dessins au Père Noël, dont le célèbre secrétariat installé par La Poste à Libourne (Gironde) rouvre ses portes mercredi. Pour cette édition 2024 du secrétariat du Père Noël, la chanteuse et romancière Olivia Ruiz "apporte son talent et sa sensibilité unique pour répondre aux lettres des enfants", se réjouit le groupe La Poste dans un communiqué.

Deux options pour écrire au Père Noël

La Poste invite cette année les enfants à également envoyer des messages bienveillants aux seniors afin de leur apporter "chaleur et réconfort". Ces attentions seront transmises aux résidents de maisons de retraite par l'intermédiaire de l'association 1 Lettre 1 Sourire. Les enfants peuvent écrire au Père Noël de deux façons, en optant pour une lettre traditionnelle ou par voie électronique, a rappelé le groupe, qui a ouvert ce secrétariat pour la première fois en 1962.

Sur l'enveloppe de leur lettre, les enfants pourront simplement écrire "Père Noël", sans oublier d'inscrire leur adresse et leur nom au verso afin de pouvoir recevoir une réponse. La lettre au Père Noël n'a pas besoin de timbre. Les enfants pourront aussi choisir la version électronique sur le site pere-noel.laposte.fr en choisissant "Écrire au Père Noël". Le Père Noël et sa soixantaine de lutins s'engagent à répondre gratuitement, en français ou en anglais, à tous les enfants et aux écoles qui ont choisi de faire de "cette aventure une expérience collective et pédagogique". Un kit enseignant est accessible via le site.

Une initiative lancée en 1962

Les enfants recevront "une belle lettre du Père Noël accompagnée d'une carte postale à colorier", a promis La Poste. Le groupe reçoit chaque année plus d'un million de lettres destinées au Père Noël. Lancé en 1962, ce service gratuit des PTT à l'époque avait reçu 5.000 lettres d'enfants, qui avaient en retour trouvé dans leur boîte une réponse-type rédigée par la célèbre pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto, sœur de celui qui était alors ministre des Postes et des Télécommunications, Jacques Marette.

Le ministre avait pris cette initiative après avoir appris que deux postières, Odette Ménager à Nueil-sur-Layon (Maine-et-Loire) et Magdeleine Homo à Veules-les-Roses (Seine-Maritime), répondaient elles-mêmes aux lettres envoyées au Père Noël, a raconté La Poste.