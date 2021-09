Voici la méthode ancestrale pour récolter le délicieux coco de Paimpol

C'est la première appellation d'origine protégée pour un légume frais. Originaire de la Bretagne, le coco de Paimpol est un plat qui ne se récolte que jusqu'en octobre. Et la production traditionnelle de ce haricot atypique n'a pas changé depuis l'entre-deux Guerres. Europe 1 s'est rendue en Bretagne pour rencontrer des producteurs totalement passionnés par ce beau produit.

25 kilos en une heure !

Assis sur une chaise, les producteurs plument les cocos de Paimpol, comme une volaille. "On secoue un peu toutes les gousses, à la main, et puis on plume. C'est pour ça qu'on dit plumer parce qu'il faut avoir l'appui sur la cuisse", explique Hubert Jacob, un producteur de coco de Paimpol.

En seulement une heure, les producteurs arrivent à plumer plus de 25 kilos de coco de Paimpol à la main. Mais pourquoi n'a-t-on pas trouvé un moyen de plumer les cocos de façon mécanique ? "La gousse est quand même bien attachée. Donc c'est compliqué à tirer mécaniquement et la gousse est aussi assez fragile. Si jamais on utilise une machine, elle va casser la gousse", éclaire le producteur.

Un produit frais à déguster rapidement

Dès l'achat du coco de Paimpol, vous devez l'écosser assez rapidement car vous l'aurez seulement entre un et trois jours dans votre dans votre assiette parce que le coco, ça se mange très frais. "Comparé aux haricots secs, le coco ne sera pas à retremper, il sera bon à mettre dans la gamelle de cuisson comme il est, et c'est là qu'il a toutes ses caractéristiques", raconte Hubert Jacob.

"Le coco de Paimpol a des notes herbacées, un peu des notes de verdure, un peu de foin… Et ça, dès qu'il est sec, vous ne l'avez plus. Ce qui fait notre caractéristique par rapport à nos concurrents qui sont souvent secs, comme le haricot tarbais ou la mogette de Vendée, c'est qu'ils n'ont pas ces notes herbacées", insiste le producteur.

Pour la préparation du coco de Paimpol, Europe 1 vous conseille de le servir avec des fruits de mer pour vous rappeler les belles saveurs de la Bretagne. Vous pouvez l'accompagner notamment avec des coquilles Saint-Jacques ou avec des coques.