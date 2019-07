La météo du vendredi 26 juillet : baisse brutale des températures sur l'Ouest, temps chaud mais instable à l'Est

Vendredi, les températures chuteront de façon spectaculaire sur l'ouest de la France, en liaison avec une dégradation orageuse, tandis que la chaleur résistera à l'est, a annoncé Météo-France jeudi.

Nuages bas et averses à l'Ouest

Au lever du jour et jusqu'à la mi-journée, le ciel sera très chargé et chaotique à l'ouest d'un axe Lille-Toulouse. Les nuages bas couvrent l'Aquitaine et Midi-Pyrénées en donnant quelques pluies faibles. De Midi-Pyrénées à Poitou-Charentes, aux Pays de la Loire et jusqu'à la Normandie, les orages se développent sous un vent d'ouest sensible.

À l'avant, du Massif central aux Hauts de France, les conditions sont instables et des averses parfois orageuses se déclenchent. Tout à l'ouest, de l'air nettement plus frais pénètrera sur la Bretagne puis les Pays de Loire alors que le ciel devient variable en s'accompagnant de quelques rares averses.

Temps lourd et orageux à l'Est

Sur la moitié est du pays, le temps sera lourd et orageux avec des températures matinales très élevées. De temps en temps une ondée orageuse se déclenche en matinée. L'après-midi, les orages se multiplient à l'est d'un axe Lille-Limoges jusqu'au Grand-Est et sur tout le Massif central et Rhône-Alpes avec du vent de sud sensible.

Les orages deviendront localement violents notamment entre les Ardennes et le plateau lorrain. Sous ces forts orages, de la grêle ou de fortes rafales de vent peuvent être observées. De même, les pluies seront soutenues sur le Massif central.

Le rivage méditerranéen plus à l'abri

Seul le rivage méditerranéen restera à l'écart de ce temps agité en conservant un ciel bien dégagé avec toutefois un temps plus mitigé et parfois légèrement pluvieux sur le Roussillon et avec aussi quelques orages l'après-midi sur la Corse. La tramontane soufflera modérément.

Températures en baisse

Les températures matinales seront en légère baisse sur la moitié ouest avec 17 à 24 degrés alors qu'à l'est, elles restent très élevées avec 23 à 29 degrés, voire localement 30 à 31 en Lorraine. L'après-midi, de l'air nettement plus frais pénètrera par l'ouest. Les maximales accuseront une baisse spectaculaire avec pas plus de 19 à 24 degrés sur une moitié ouest. On aura encore 28 à 33 degrés de Lille à Paris et jusqu'à Perpignan alors que la chaleur résistera plus à l'est avec 33 à 36 degrés, voire 36 à 38 entre le Lyonnais et l'Alsace.