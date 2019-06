La météo du vendredi 21 juin : temps instable

Le temps vendredi connaîtra une instabilité marquée dans le Sud-Ouest, sur le Massif central et les Alpes, selon les prévisions de Météo-France.

Ces régions où les orages frapperont

Dès le matin, de l'Aquitaine à Midi-Pyrénées, puis progressivement sur le Languedoc-Roussillon, le temps sera bien maussade, pluies localement soutenues accompagnées par endroits d'orages voire de grêles. En fin de matinée, ces pluies marquées, concerneront aussi le Limousin et l'Auvergne. Sur l'Aquitaine, l'après-midi, une brève accalmie se dessinera, avec des averses par moments. À noter que les cumuls de pluies peuvent être conséquents du Pays basque aux Landes en allant vers les Hautes-Pyrénées et le Gers mais aussi l'ouest de l'Auvergne.

En Provence, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au sud de l'Alsace, il faudra s'attendre à des ondées à caractère orageux. Elles deviendront moins fréquentes en cours d'après-midi, sauf sur le massif alpin, où les orages seront localement forts jusqu'au soir.

Celles où le temps sera plus calme

Sur tout l'ouest et le nord du pays ainsi que de Poitou-Charentes au Centre, et de l’Île-de-France au Grand-Est, le temps sera plus calme. Les éclaircies se partageront le ciel avec des nuages d'altitude, en particulier sur Pays de Loire et Centre. Le littoral varois et niçois ainsi que la Corse resteront à la marge de ce temps instable, bien que des nuages d'altitude circuleront de temps en temps pouvant contrarier l'ensoleillement.

Côté vent, la tramontane s'installera dans l'après-midi, sur l'Aude, avec des pointes pouvant aller, sur le littoral, jusqu'à 70 km/h.

Températures

Les températures matinales seront fraîches dans un grand quart nord-ouest. Il fera entre 8 et 12 degrés. Sur le reste du pays, le mercure affichera 13 à 16 degrés, jusqu'à 17 à 20 en vallée du Rhône, rivage méditerranéen et Haute-Corse. Les maximales évolueront entre 17 et 23 degrés, jusqu'à 25 dans le Bas-Rhin, 28 à 30 degrés en basse vallée du Rhône, dans le Var et la Corse.