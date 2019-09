La météo du vendredi 13 septembre : nuageux au nord, ensoleillé au sud

Le temps sera nuageux vendredi au nord de la Loire, tandis qu'un grand soleil estival s'installera sur le sud, selon un bulletin de Météo-France publié jeudi.

Au nord, une petite perturbation se maintiendra entre les bords de Manche et la Champagne-Ardennes. Sous un ciel assez encombré, les pluies faibles du matin deviendront de plus en plus éparses au fil de la journée, entrecoupées de quelques trouées l'après-midi. Les éclaircies seront plus généreuses en se rapprochant de la Loire, ainsi que sur l'extrême nord du pays. Une belle journée très ensoleillée s'installera en revanche sur les deux tiers sud du pays, avec des températures estivales, juste contrariée, en fin de journée, par des nuages élevés débordant des Pyrénées.

Des températures estivales au sud

Le matin, les températures iront de 11 degrés sur le Nord-est à 14-15 degrés sur la façade ouest, et jusqu'à 17 à 22 degrés sur l'extrême Sud-est. L'après-midi, les températures atteindront 19 à 22 degrés, près de la Manche, jusqu'à 27 sur les autres régions situées au nord de la Loire, et 26 à 33 degrés plus au sud.