La météo du samedi 31 août : lourd, parfois orageux ou faiblement pluvieux

Le temps samedi sera lourd du Sud-Ouest à l'Est, avec des orages parfois marqués sur les Alpes et la Corse, et l'arrivée de pluies faibles sur la Bretagne, selon les prévisions de Météo-France. La matinée sera généralement calme et ensoleillée sur la majeure partie du pays avec juste quelques rares nuages bas sur la côte languedocienne et basque, quelques rares nappes de brumes en Bretagne et aussi quelques nuages bas sur le Finistère.

Des éclaircies sur la pointe bretonne

C'est à partir de cet endroit que le temps amorcera une dégradation. Les nuages deviendront de plus en plus présents sur l'ouest de la Bretagne puis le Cotentin en s'accompagnent parfois de quelques gouttes. L'après-midi, sous un vent d'ouest sensible, des pluies faibles traverseront la Bretagne et le Cotentin. Elles seront suivies de belles éclaircies et d'air un peu plus frais en fin de journée sur la pointe bretonne. Sur le reste de la Normandie et les Pays de la Loire, on appréciera un soleil juste voilé avant l'arrivée de cette dégradation en soirée. De l'Aquitaine au Poitou-Charentes et à la frontière belge, le soleil dominera toute la journée avec un vent devenant sensible en fin de journée.

Des Pyrénées au Centre-Est et sur les régions alpines jusqu'à l'arrière-pays méditerranéen, l'ambiance deviendra en revanche de plus en plus lourde l'après-midi sous un ciel passagèrement voilé, chaotique et parfois porteur d'une ondée.

Des orages isolés se développeront en fin de journée, plus particulièrement sur le relief. Les évolutions orageuses seront plus probables et plus marquées sur le sud des Alpes et sur le relief de la Corse.

Jusqu'à 35 degrés sur le Sud-Ouest

Sur les plages méditerranéennes, le ciel sera lumineux malgré des débordements en nuages élevés. Les températures minimales, en légère hausse, afficheront 10 à 15 degrés au nord de la Loire, localement 9 dans l'intérieur de la Bretagne, 14 à 20 au sud de la Loire jusqu'à 22 à 23 sur la côte méditerranéenne.

L'après-midi s'annoncera encore un peu plus chaud notamment sur le Nord-Est. Les maximales atteindront 28 à 33 degrés en général, localement 34 à 35 sur le Sud-Ouest, le Centre, la Bourgogne et la vallées du Rhône, mais 20 à 25 degrés sur la côte atlantique et sur les régions en bordure de Manche et pas plus de 20 à 21 sur l'ouest de la Bretagne.