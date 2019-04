La météo du samedi 20 avril : soleil au nord et risque d'averses au centre

Le temps samedi sera marqué par du soleil au nord et un risque d'averses orageuses sur la partie centrale du pays, selon les prévisions de Météo-France. De la Bretagne au Grand-Est et en remontant jusqu'aux Hauts-de-France, le temps sera printanier et bien ensoleillé. On observera toutefois, au lever du jour, quelques brumes le long des côtes de Manche se dissipant rapidement.

Averses orageuses sur le Massif central. Sur la partie centrale du pays, au sud des Pays-de-la-Loire, en Poitou-Charentes, Limousin, Centre, Bourgogne et Auvergne, le ciel, en journée, deviendra chaotique. Les nuages bourgeonneront et des averses orageuses seront possibles, en particulier sur le Massif central.

Au sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, le soleil prédominera largement. Plus au nord de ces régions, des cumulus pourront se former. Sur le centre et l'ouest du relief pyrénéen, le ciel se chargera de nuages en journée, avec le déclenchement possible mais localisé d'averses orageuses.

Fort vent d'est et léger vent d'Autan. Sur le littoral méditerranéen, du Roussillon à PACA et en Corse, le ciel gardera un voile de nuages d'altitude s'épaississant l'après-midi. Le vent d'est restera sensible dans le Var et la Corse du sud. Quand au vent d'Autan, il faiblira. Les rafales ne dépasseront pas 70 km/h sur le relief du Tarn. Les températures minimales varieront de 6 à 12 degrés jusqu'à 14 dans l'Hérault. Les maximales s'échelonneront de 18 à 24 degrés.