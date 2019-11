La météo du mercredi 6 novembre : temps maussade mercredi, excepté près de la Méditerranée

Les régions proches de la Méditerranée seront ensoleillées mercredi mais le reste du pays sera maussade, sous les nuages, voire sous la pluie, selon les prévisions de Météo-France.

Le soleil méditerranéen sera toutefois accompagné de vent, Mistral et Tramontane soufflant jusqu'à 70 km/h en rafales.

Jusqu'à 19 degrés près de la Méditerranée

Partout ailleurs, les nuages resteront prédominants et donneront des pluies ou des averses passagères. Le matin, ces averses seront plus fréquentes dans le Sud-Ouest et sur la Corse où quelques coups de tonnerre pourront être entendus. Il neigera sur les Alpes du Nord et les Pyrénées au dessus de 1300 m d'altitude.

En fin de journée et en soirée, une nouvelle perturbation pluvieuse abordera la façade océanique, accompagnée par un vent de nord-ouest jusqu'à 90/100 km/h sur les côtes.

Les températures iront le matin de 4 à 9 degrés à l'intérieur des terres et de 8 à 13 degrés sur les côtes. L'après-midi, il fera 8 à 12 degrés du nord-est au centre-est du pays, 10 à 15 degrés ailleurs, jusqu'à 16 à 19 degrés près de la Méditerranée.