La météo du mercredi 28 août : orageux dans le Nord, retour des éclaircies dans le Sud

Le temps sera orageux dans le Nord mercredi, tandis que des éclaircies reviendront dans le Sud l'après-midi, selon les prévisions de Meteo-France diffusées mardi.

Les entrées maritimes arrivées mardi de l'océan toucheront au lever du jour la Basse-Normandie, les Pays de la Loire et une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au piémont pyrénéen. Ces nuages bas se dissiperont lentement en matinée et ne concerneront plus que le rivage atlantique, de l'estuaire de la Loire au Pays basque en seconde partie de journée.

Averses orageuses dans le Nord

Sur le reste du pays, le ciel alternera entre éclaircies, plus larges du Grand-Est au Massif central et vers les Pyrénées, et passages nuageux porteurs d'averses sur les côtes de la Manche, le relief des Alpes et celui de la Corse.

L'après-midi, une dégradation s'amorcera par le Nord, des averses localement orageuses touchant les Hauts-de-France, les Ardennes, la Normandie, l'Île-de-France, la région Centre-val de Loire jusqu'au nord du Massif central. Cette masse nuageuse se décalera lentement vers le Nord-Est tandis que de belles éclaircies seront de retour par le Sud même si des averses seront encore possibles sur le relief des Alpes et des Pyrénées.

Encore chaud dans l'Est

En Bretagne, le ciel restera le plus souvent très nuageux tout au long de la journée, donnant quelques ondées, qui se feront plus rares en fin d'après-midi. L'instabilité sera marquée en Méditerranée et des averses orageuses localement soutenues pourraient toucher le sud de la Corse.

Les températures minimales seront voisines de 15 à 19 degrés en général. Elles iront de 19 à 23 sur le quart Sud-Est du pays et la Corse. Les températures maximales seront de l'ordre de 20 à 23 degrés en Bretagne et sur les côtes de la Manche, de 25 à 30 sur la moitié Ouest du pays et de 30 à 33 vers l'Est.