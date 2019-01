La météo du mercredi 23 janvier : journée froide avec de la neige à très basse altitude

Mercredi, le temps sera froid avec des averses de neige à très basse altitude et de la neige abondante sur les Pyrénées, selon les prévisions de Météo France.

Vigilances orange neige, verglas et avalanche. 25 départements ont été placés en vigilance orange neige et verglas : Aisne, Ardennes, Aube, Cher, Côte d'Or, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Paris et petite couronne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Yonne, Essonne, Val d'Oise. En outre, quatre départements ont été placés en vigilance orange avalanche : Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées.

Des chutes de neige attendues par tout. Mercredi, en début de journée, le temps restera bien agité et très froid. Il neigera un peu partout sur le pays. Du Grand-Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes, il neigera plus faiblement. Les averses se replieront progressivement sur la Franche-Comté et Rhône-Alpes l'après-midi. À l'ouest, les averses se limiteront au littoral.

En revanche, de bonnes chutes de neige se produiront encore toute la journée sur les Pyrénées à partir de 500 mètres et temporairement 1.000 mètres d'altitude. On attend 70 centimètres à un mètre de neige fraîche sur la majeure partie des Pyrénées au-dessus de 1.500 mètres. Attention au risque d'avalanche. Le risque d'avalanche sera maximal en fin de journée et la nuit suivante.

Fraîcheur et vent sur le littoral. Ailleurs, le ciel sera le plus souvent très nuageux avec quelques averses de pluie sur le littoral atlantique et sur le pourtour méditerranéen. En Corse, il neigera dès 600 mètres d'altitude. Le vent de nord-ouest soufflera modérément sur l'ouest, atteindra 70 km/h en rafales sur la côte Atlantique et de la Manche et dépassera les 100 km/h sur les crêtes pyrénéennes. La tramontane se mettra en place en fin de journée.

Des gelées en matinée. Le matin, les petites gelées entre 0 et -4 degrés seront fréquentes à l'intérieur des terres. Près des rivages, les minimales iront de 0 à 6 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera 0 à 4 degrés dans le Nord et l'Est, 4 à 10 degrés ailleurs.