La météo du mardi 1er octobre : instable et orageux

Les pluies vont traverser mardi le pays d'ouest en est, avec des orages et des vents soutenus sur la façade atlantique, la Bretagne et les côtes de la Manche, selon Météo-France. Le temps sera perturbé le matin, avec des orages localement violents des Pays de la Loire et du Poitou vers les Ardennes, en passant par l’Île-de-France. Le ciel sera plus variable de la Bretagne vers les Hauts-de-France, avec quelques averses passagères. Plus au sud, le temps se couvrira progressivement par l'ouest.

Orages, pluies et grêle

L'après-midi, des orages toucheront le pays, des Pyrénées vers les Alpes ainsi que la Bourgogne et le Grand Est. Les pluies seront plus continues sur les Pyrénées et le nord des Alpes. Sur le Nord-Ouest, le temps reste instable avec de fréquentes averses et localement un coup de tonnerre. Les orages se déplaceront dans la soirée et en cours de nuit sur le Languedoc-Roussillon puis sur la Provence avec de la grêle. Les vents seront soutenus notamment sur la façade atlantique, la Bretagne, les côtes de la Manche avec des rafales atteignant 60 à 70 km/h.

Jusqu'à 27 et 28°C en Corse et en Provence

Les températures matinales iront de 10 à 16 degrés sur l'ensemble du pays et entre 18 à 20 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera de 17 à 23 degrés sur la moitié nord du pays, 21 à 25 sur le Sud, et 27 à 28 en Corse et en Provence.