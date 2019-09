La météo du mardi 10 septembre : éclaircies au nord, pluies au sud

Le temps de mardi sera marqué par des éclaircies de plus en plus importantes sur le nord du pays et par un temps très nuageux et pluvieux sur le sud.

Au nord, de petites averses seront encore possibles localement en Bretagne et près de la Manche. Sur le reste de la moitié nord, le temps s'améliorera et les nuages laisseront la place à des éclaircies de plus en plus belles. Au sud en revanche, le temps sera très nuageux et pluvieux dès le matin. Des remontées pluvio-instables apporteront de bons cumuls de pluie entre le Roussillon et la région PACA et plus particulièrement sur les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Var.

De 17 à 23 degrés l'après-midi dans la plupart des régions

Entre le sud de l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et le sud de l'Auvergne Rhône-Alpes, les pluies seront moins fortes mais temporairement continues. Dans la matinée, des orages se produiront sur le sud de l'Aquitaine. Il neigera au dessus de 1.800 à 2.000 mètres sur les Pyrénées et autour de 2.500 mètres sur les Alpes. Le matin, les températures iront de 4 à 10 degrés sur le nord et l'est du pays, de 7 à 15 degrés sur l'ouest et le sud, jusqu'à 16 à 18 degrés de la Côte d'Azur à la Corse. L'après-midi, il fera 17 à 23 degrés sur la plupart des régions, localement 24 à 25 degrés dans le Centre et jusqu'à 26 à 28 degrés en Corse.