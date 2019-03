La météo du lundi 4 mars : instable et venteux sur le Nord et l'Ouest

Le temps de ce lundi sera venteux sur une large partie Nord puis Est, où 35 départements ont été placés en vigilance orange, les régions plus au sud conserveront un temps instable et parfois pluvieux, selon Météo France. Météo France a mis en place une vigilance orange vent violent pour 35 départements: tous les départements des Hauts de France, de la Haute-Normandie, de l'Île de France, du Grand-est et de la Bourgogne Franche-Comté, plus le Loiret et l'Eure-et-Loir ; avec un début d'événement lundi à 3H et une fin prévue à 18H.

Doux dans le sud. L'après-midi sur le Sud-ouest, le ciel est variable avec des averses éparses. Près de la Méditerranée le ciel est souvent bas et gris le matin, voilé l'après-midi avec une tramontane modérée. Le vent de secteur sud-ouest se renforce également dans l'après-midi sur la Corse avec des pointes supérieures à 100 km/h sur les caps. Les températures minimales vont de 4 à 10 degrés en général, les maximales de 10 à 15. Il fait plus doux sur le Sud-Est avec 16 à 20 degrés l'après-midi.