Vent violent : 35 départements du nord et nord-est en vigilance orange

Trente-cinq départements de la moitié nord du pays ont été placés en vigilance orange, un fort coup de vent étant attendu dans la nuit de dimanche à lundi et la journée de lundi, en marge de la tempête Freya qui touche le Royaume-Uni. Tous les départements des Hauts-de-France, de la Haute-Normandie, de l'Ile-de-France, du Grand-est et de la Bourgogne Franche-Comté, plus le Loiret et l'Eure- et-Loir sont concernés.

Le début de l'événement est prévu à 3H du matin lundi et il devrait prendre fin lundi à 18H. Cette "tempête commune" nécessite "une vigilance particulière" en raison des vents forts qui vont perdurer pendant une dizaine d'heures, avertit Météo France. De fortes vagues sont attendues sur la façade atlantique pendant la même période.

La liste des départements concernés. Les 35 départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Jura, le Loiret, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, Paris et petite couronne (départements 75, 92, 93, 94), la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, les Vosges, l'Yonne, le Territoire-de-Belfort, l'Essonne et le Val-d'Oise.