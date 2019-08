La météo du lundi 12 août : perturbé, et plus frais

Le temps lundi sera perturbé le matin et plus frais, avant de s'éclaircir dans l'après-midi, sauf sur les Alpes, selon les prévisions de Météo-France diffusées dimanche.

Des Pyrénées au Massif central, aux Alpes et Franche-Comté, le temps sera couvert le matin avec des pluies. Elles seront modérées près des Pyrénées et orageuses sur les Alpes. L'après-midi, les pluies s'évacueront vers l'est mais des averses resteront probables sur les Alpes, sous un ciel bouché. Près de la Méditerranée après une matinée agitée avec quelques averses orageuses, le vent finira par dégager le ciel l'après-midi.

Jusqu'à 35 degrés en Corse

Sur le nord du pays, le temps sera variable avec de fréquentes averses et le tonnerre grondera par moments, mais le ciel s'éclaircira près des côtes l'après-midi avec le retour de quelques éclaircies. Sur le sud-Ouest, les averses matinales laisseront la place à un temps plus calme, l'après-midi avec un ciel qui demeurera néanmoins très chargé.

Au petit matin, les minimales seront plus fraîches avec 10 à 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 17 dans le sud, et jusqu'à 19 à 24 en bord de Méditerranée. Les maximales varieront de 18 à 24 degrés en général, 25 à 32 degrés sur le Sud-Est et jusqu'à 35 degrés en Corse du sud.