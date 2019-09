La météo du jeudi 5 septembre : nette baisse des maximales

Jeudi, le Mistral et la Tramontane seront soutenus et une nette baisse des maximales sera enregistrée, selon les prévisions de Météo-France. La perturbation qui a traversé le pays la veille concernera aux premières heures du jour le Midi toulousain, le sud du Massif central, le Lyonnais, le Jura jusqu'au sud de l'Alsace.

Elle se délitera peu à peu et ne donnera plus que quelques ondées éparses. A l'arrière, le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux porteurs d'averses. Ces averses seront plus fréquentes en début de journée le long des côtes de la Manche, de l'intérieur de la Normandie vers les Hauts-de-France, puis en matinée de la Champagne-Ardenne à la Bourgogne jusqu'au nord du Massif central. Les conditions s'amélioreront nettement l'après-midi, les éclaircies seront plus larges, les averses de plus en plus rares.

Chute de température

Au lever du jour, le thermomètre affichera 8 à 12 degrés sur la moitié nord du pays, 13 à 16 sur le sud, 17 à 19 sur l'arc méditerranéen, 19 à 22 sur le rivage corse. Les maximales seront en nette baisse : 17 à 21 degrés au nord de la Loire ainsi que sur le Grand-Est, 19 à 23 sur le quart sud-ouest du pays, 23 à 26 sur le quart sud-est, de 26 à 29 sur les rivages de la Méditerranée ainsi qu'en Corse.