La météo du jeudi 31 janvier : nouvelle dégradation

Jeudi, une nouvelle dégradation pluvieuse envahira l'ouest du pays, selon les prévisions de Météo-France. Une vigilance orange avalanche est toujours mercredi en cours pour deux départements pyrénéens : les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Une vigilance orange neige/verglas concerne l'Aveyron jusqu'à mercredi minuit. Jeudi matin, il neigera à basse altitude en Normandie en fin de matinée. Il neigera également sur le Massif central vers 800 m et 1.500 m sur les Pyrénées. L'ambiance sera plus froide sur le Nord et le Nord-Est mais le temps sera plus calme.

Quelques chutes de neige. En journée, la perturbation pluvieuse glissera sur le Nord-Est et le Sud-Est. Les pluies seront temporairement précédées de neige près des frontières du Nord et les Hauts-de-France. Sur le quart Nord-Ouest, les pluies seront relayées par un ciel plus changeant avec un peu de soleil et quelques averses. Sur le Sud-Ouest le temps demeurera bien pluvieux. Le vent de sud puis d'ouest deviendra modéré à assez fort sur une grande partie du pays. Les plus fortes rafales atteindront 80 à 90 km/h sur la Bretagne.

Gelées fréquentes le matin au Nord et à l'Est. Le matin, les gelées entre 0 et -3 degrés seront fréquentes sur le nord et l'est du pays ainsi que du Massif central à Rhône-Alpes. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 8 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 5 à 9 degrés sur le nord et l'est du pays en passant par la région Centre et 8 à 15 degrés ailleurs.