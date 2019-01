EN DIRECT - Tempête Gabriel : 41.000 foyers toujours privés d'électricité

L'ESSENTIEL EN DIRECT

La tempête Gabriel continuait de traverser la France mercredi matin, entraînant restrictions de circulation et appels à la prudence. Le phénomène devrait se poursuivre jusqu'à mercredi en fin de soirée, selon Météo France.

Les principales informations à retenir 15 départements restent en vigilance orange mercredi matin, plus aucun n'est en vigilance "vent violent"

La dépression se déplace vers l'Allemagne

41.000 foyers sont actuellement privés d'électricité, selon le dernier comptage d'Enedis

Les départements concernés par l'alerte orange

Dans la nuit de mardi à mercredi, encore 15 départements étaient en vigilance orange "neige et verglas", selon Météo-France :

L'Aisne (02), les Ardennes (08), l'Aube (10), l'Aveyron (12), la Côte-d'Or (21), la Marne (51), la Haute-Marne (52), la Meuse (55), la Nièvre (58), le Nord (59), l'Oise (60), le Pas-de-Calais (62), la Saône-et-Loire (71), la Somme (80) et l'Yonne (89).

Plus aucun département n'était en vigilance "vents violent" dans la nuit.

Quelles sont les conditions météo ?

Mercredi matin, la dépression quitte le pays et atteint l'Allemagne. Les chutes de neige modérées sont encore observées sur l'Est de l'Île-de-France, les Hauts-de-France, et de la Champagne à la Bourgogne, ainsi que sur la Lorraine. La pluie a tendance à remplacer la neige dans le Centre et l'Île de France, où les températures redeviennent faiblement positives.

Avec le décalage de la dépression, l'épisode neigeux continue de régresser sur les régions de l'ouest. On relève généralement de l'ordre de 4 à 7 cm en plaine, et localement jusqu'à 10 cm au dessus de 500 m d'altitude sur ces régions. Par exemple, on relève à 6 heures ce mercredi, 10 cm à Toussus-le-Noble, à Lille et à Château-Chinon, 7 cm à Rouen, 6 cm à Chartres et à Lille, 4 cm au centre de Paris et à Reims.

À Dammarie-Les-Lys, en Seine-et-Marne, notre reporter sur place nous indique qu'il n'a cessé de neiger entre 21 heures mardi et 6 heures mercredi. Résultat : 10 cm de poudreuse recouvre les trottoirs et les chaussées.

Sur les départements encore placés en vigilance orange, les cumuls finalement attendus seront généralement de l'ordre de 5 à 10 cm notamment sur les Hauts-de-France, avec ponctuellement 15 cm.

Plus au sud, sur l'Aveyron, une nette accalmie se met en place ce mercredi matin, mais les températures vont rester négatives à des altitudes faibles ; puis les chutes de neige vont reprendre en début d'après-midi, se poursuivant la nuit prochaine ; et on attend à nouveau de l'ordre de 2 à 5 cm sous les 500 m d'altitude et 10 cm au dessus, voire localement plus au dessus de 700 m.

Dès ce mercredi, mais aussi dans les prochains jours… Et pour cause : ce temps froid et neigeux devrait se maintenir jusqu'au début du mois de février.



30 janvier 2019

Quelles conséquences ?

Des foyers privés d'électricité. Selon le dernier comptage d'Enedis, mercredi à 9 heures, 41.000 foyers sont toujours privés d'électricité en France. Le Sud-Ouest est particulièrement touché. 2.000 clients sont concernés en Charente-Maritime, 1.000 en Charente, 800 en Vienne, et 200 dans les Deux-Sèvres.

Dans les Landes, où les rafales de vent ont atteint jusqu'à 110 km/h, 500 foyers étaient privés d'électricité.

Suite à la tempête neigeuse #Gabriel qui a traversé la France, à 9h00, 41 000 foyers sont actuellement privés d'électricité. Nos équipes sont mobilisées sur le terrain et un rétablissement de la quasi totalité des régions concernées est prévu d'ici ce soir.

La circulation perturbée. La ministre des Transports Elisabeth Borne a appelé les automobilistes "à la plus grande prudence", et à éviter de circuler mercredi matin. En plus des opérations de salage et de déneigement, des mesures de restrictions de circulation ont été annoncées. Ainsi, la fameuse RN 118 qui relie Les Ulis (Essonne) au sud-ouest de Paris, où 2.000 personnes s'étaient retrouvées bloquées par la neige en février 2017, est fermée depuis mardi 15 heures et jusqu'à mercredi matin.

La circulation des poids lourds est interdite ou limitée dans plusieurs régions, et les transports scolaires seront suspendus mercredi notamment dans toute la région des Hauts-de-France, en Bourgogne et dans les départements franciliens de la grande couronne. La préfecture de Seine-et-Marne assure à Europe 1 que les grands axes ont été dégagés dans la nuit.

À Lille, notre journaliste a réussi à retrouver sa voiture, dissimulée derrière une épaisse couche de neige.

Quid des transports en commun ? En région parisienne, le trafic des bus est très perturbé, selon le site de la RATP. Les usagers sont invités à consulter régulièrement l'état du trafic sur les différents canaux d'information mis à leur disposition (ratp.fr, appli RATP, comptes Twitter des lignes, écrans d'information).

À Lille toujours, les autobus des lignes urbaines sont restés au dépôt ce matin, la circulation est en revanche normale pour le métro et le tramway. Notre correspondant sur place nous indique que le réseau régional TER est perturbé, tout comme les liaisons TGV Lille-Paris dont le temps de trajet est en moyenne allongé de 20 minutes.

Des vols annulés. Dans les airs, une vingtaine de vols ont dû être annulés après 20 heures mardi à l'aéroport de Paris-Orly, et sur les rails, la SNCF a activé son plan grand froid, tout comme la RATP à Paris. Plusieurs liaisons de bacs sur l'estuaire de la Gironde ont été interrompues, des vols ont été annulés à l'aéroport de Biarritz, le pont de Noirmoutier est interdit à la circulation.