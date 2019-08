La météo du jeudi 29 août : calme dans l'Ouest, plus instable dans l'Est

Le temps sera calme jeudi dans l'Ouest du pays, mais plus instable sur la façade Est, selon les prévisions de Météo-France diffusées mercredi.

Au lever du jour, la grisaille sera à nouveau bien présente du rivage landais aux côtes basques, et gagnera la Gascogne. Les nuages bas se dissiperont en cours de matinée pour laisser la place à un ciel le plus souvent bien dégagé jusqu'en seconde partie d'après-midi où ils seront de retour.

Temps instable sur la Corse

L'instabilité prévaudra encore sur la Corse tout au long de la journée. Les averses seront fréquentes, avec des orages possibles pouvant donner de bons cumuls de pluies par endroits.

Sur les bords de la Méditerranée et des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes, le soleil se montrera généreux tout au long de la journée même si des bancs de nuages d'altitude défileront de temps à autre. Du midi toulousain au Massif central, du Centre-Val de Loire à la Bretagne jusqu'en Normandie et dans les Hauts-de-France, les éclaircies composeront avec des passages nuageux.

Sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Alpes du nord, la journée débutera sous un ciel variable, alternant entre éclaircies et passages nuageux porteurs de quelques averses. Ces averses gagneront ensuite l'Auvergne, les Alpes du sud, le midi toulousain et les Pyrénées en prenant un caractère orageux sur le relief.

Jusqu'à 36 degrés dans l'Hérault, le Gard et le Vaucluse

Les températures minimales s'échelonneront de 9 à 13 degrés en Bretagne et de 14 à 17 sur le reste du pays. Elles iront de 18 à 23 sur les bords de la Méditerranée ainsi qu'en Corse. Les températures maximales atteindront 19 à 21 degrés sur les côtes de la Manche, 22 à 27 sur le quart Nord-Ouest du pays, 27 à 31 ailleurs. Mais elles seront encore comprises entre 31 et 34 dans le Sud-Est, et atteindront jusqu'à 35 à 36 degrés dans l'Hérault, le Gard et le Vaucluse.