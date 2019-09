La météo du jeudi 12 septembre : du soleil au sud, des nuages ailleurs

Le temps sera contrasté jeudi avec un retour du soleil dans le sud et un ciel plus couvert sur le reste du pays, selon le bulletin de Météo-France publié mercredi.

Le ciel sera bien dégagé au sud d'un axe allant de Nantes à Orléans se prolongeant jusqu'à Belfort. Les quelques plaques de nuages bas présents au lever du jour sur le sud de l'Aquitaine se dissiperont rapidement. Plus au nord, des Pays de la Loire vers la Bretagne, de la Normandie vers les Hauts-de-France, de l'Île-de-France vers le Grand-Est, la journée débutera sous un ciel couvert, avec quelques bruines, vers les Ardennes en particulier.

Jusqu'à 30 degrés dans le sud

Des éclaircies se feront de plus en plus larges au cours de la journée, avant que le ciel ne se couvre à nouveau en fin d'après-midi le long des côtes de la Manche. Le matin, les températures iront de 3 à 5 degrés sur le centre du pays, de 8 à 12 degrés sur un bon quart sud-ouest, et de 12 à 15 ailleurs. L'après-midi, il fera de 19 à 21 degrés le long des côtes de la Manche, de 21 à 24 sur le tiers nord du pays, et jusqu'à 26 à 30 plus au sud.