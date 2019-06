La météo du dimanche 2 juin : une dégradation venue de l'ouest

Le temps dimanche sera marqué par une dégradation par l'ouest, selon les prévisions de Météo France.

Le ciel sera voilé des pays de Loire à la Bretagne. Les nuages seront plus nombreux sur le Finistère et donneront des pluies faibles en matinée. Le voile nuageux gagnera du terrain au fil des heures et s'étendra de l'Aquitaine à la Normandie dans l'après-midi.

© Météo France

Une dégradation du Sud-Ouest à la frontière belge

Sur le reste du pays, la journée se déroulera majoritairement sous un beau ciel bleu. La dégradation arrivant par l'ouest gagnera les régions du Sud-Ouest à la frontière belge en soirée avec seulement des pluies éparses. Les nuages seront menaçants sur les massifs dès la mi-journée. Ils donneront des averses sur les Alpes, plus marquées sur le Sud. Quelques ondées se déclencheront également sur les Pyrénées.

Des températures jusqu'à 33°C localement

Les minimales seront comprises entre 10 et 14 degrés sur le Nord-Est, 13 à 17 degrés sur le reste du pays. Les maximales ne dépasseront pas 19 à 24 degrés sur la pointe bretonne, la Manche et 18 à 23 sur le littoral du Languedoc Roussillon et la côte sud aquitaine. Ailleurs les températures resteront chaudes avec 27 à 32 degrés, localement 33 degrés.