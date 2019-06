La météo du dimanche 16 juin : plus calme partout, soleil au sud

Le temps dimanche s'annonce plus calme partout, bien ensoleillé au sud, selon les prévisions de Météo-France.

Une journée nuageuse dans le nord

Dimanche matin, le ciel sera encore encombré de l'Alsace et de la Franche-Comté au nord de Rhône-Alpes, avec quelques pluies résiduelles. Ensuite, des éclaircies réapparaîtront en plaine et seul le relief restera exposé à quelques ondées en journée.

Du nord de la Bretagne et de la Normandie aux Hauts-de-France, malgré quelques trouées, ce sera une journée très nuageuse, ponctuée de petites averses. Le vent de sud-ouest soufflera sensiblement le long des côtes de Manche. Sur le reste de la moitié nord jusqu'au Poitou, le Berry et la Bourgogne, on appréciera un temps plus changeant et sec, plus équitablement partagé entre passages nuageux et éclaircies.

Jusqu'à 30 degrés en Méditerranée

Au sud, une fois dissipées les grisailles matinales près du Massif Central, sur la Côte d'Azur et les plages de l'Ile de Beauté, le soleil s'imposera partout en plaine. Il sera contrarié par des bourgeonnements en montagne. Quelques averses se déclencheront sur l'est des Pyrénées, le relief corse et les Alpes du sud l'après-midi. Le Mistral soufflera modérément dans son domaine, jusqu'à 70 km/h en basse vallée du Rhône.

Dimanche matin, les températures seront comprises entre 8 et 13 degrés en général, entre 13 et 16 en plaine d'Alsace comme sur les régions méditerranéennes, localement 17/18 en Corse. En journée, les maximales atteindront 18 à 23 degrés en général sur la moitié nord et l'Auvergne Rhône-Alpes. Elles deviendront agréables des départements charentais au Sud-Ouest avec 24 à 26 degrés, chaudes autour de la Méditerranée avec 26 à 30 degrés.