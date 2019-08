La météo du dimanche 11 août : pluvieux sur le Sud-Ouest, puis sur le Centre-Est

Le temps dimanche sera pluvieux sur le Sud-Ouest, puis sur le Centre-Est, selon les prévisions de Météo-France diffusées samedi.

Une nouvelle dégradation pluvieuse venant d'Espagne gagnera la Nouvelle Aquitaine en matinée. Les pluies seront modérées, parfois orageuses sur le Pays basque.

Risque de grêle en Auvergne

Vers la mi-journée les pluies gagneront le Centre, puis se décaleront sur le Massif central, la Bourgogne et le Grand Est l'après-midi. Les pluies seront soutenues et orageuses avec risque de grêle, en Auvergne en particulier. En fin de journée, le front pluvieux s'étirera de l'Aveyron et la Lozère au Lyonnais, à la Franche-Comté et l'Alsace.

En soirée, les pluies se replieront sur le Jura et les Alpes du Nord en faiblissant, alors que de nouvelles pluies se déclencheront en Occitanie. Elles seront là encore parfois orageuses notamment sur les Pyrénées, puis également sur les plaines du Languedoc dans la nuit.

Jusqu'à 36 degrés dans l'arrière pays provençal

Des Alpes du Sud à la Méditerranée et en Corse, le temps restera calme et sec. Le ciel sera dégagé le matin mais il se voilera rapidement l'après-midi. Côté vent, la Tramontane se lève vers la mi-journée sur le Roussillon, et un vent de sud modéré souffle sur la Provence.

Sur le nord et nord-ouest du pays, le temps sera plus calme. Le ciel sera variable, souvent voilé au Nord. Le ciel sera plus lumineux sur le Nord-Ouest mais quelques averses circuleront en journée. Elle se multiplieront l'après-midi sur la pointe bretonne, puis s'étendront en soirée en devenant orageuses, dans une atmosphère plus fraîche.

Les températures seront souvent en baisse. Les minimales iront de 10 à 15 degrés sur une grande moitié nord, 14 à 23 au sud. Les maximales varieront entre 20 et 24 degrés sur la moitié ouest et le Nord-Est, avec des pointes à 27 en plaine d'Alsace, et entre 26 et 33 degrés sur un petit quart sud-est, avec encore des pointes à 35 ou 36 degrés dans l'arrière-pays provençal.