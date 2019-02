La météo du dimanche 10 février : vigilance orange sur 18 départements du nord-est

Le temps dimanche sera marqué par un renforcement du vent sur 18 départements du nord-est, placés en vigilance orange à partir de la mi-journée, et le reste du pays sera sous les averses de pluie, selon les prévisions de Météo-France.

Rafales et zone pluvieuse. Dimanche après-midi, les rafales se renforceront sur les départements placés en vigilance orange vent violent : Ardennes (08), Aube (10), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Vosges (88), Yonne (89) et Territoire-de-Belfort (90). Une zone pluvieuse s'étendra des pays de Loire aux Ardennes en début de matinée. Cette perturbation se décalera au fil des heures du nord de l'Aquitaine à la Lorraine. Un vent assez fort accompagnera ces pluies avec des rafales entre 60 et 80 km/h, voire 90 km/h localement. Ces rafales atteindront 100 à 110 km/h sur les côtes de Manche, ainsi que sur le Nord-Est dans l'après-midi, voire plus sur le relief, jusqu'à 110 à 120 km/h sur les caps exposés de la Vendée.

Neige sur les Alpes. À l'arrière, de la Bretagne aux Hauts de France, de nombreuses averses se mettront en place et le vent d'ouest restera soutenu. Des orages éclateront également. En soirée, des averses orageuses résisteront au nord de la Seine et les pluies se décaleront sur le Centre-Est. De la neige tombera sur les Vosges et le Jura. La limite pluie neige s'abaissera à 300 m dans la nuit de Dimanche à Lundi. Sur les Alpes, la neige tombera vers 1500 m puis 600 m.

Ciel nuageux dans le Sud-Ouest. Dans le Sud-Ouest, la journée se déroulera sous un ciel nuageux apportant quelques pluies dans l'après-midi. Dans le Sud-Est, les éclaircies seront timides. Des pluies éparses seront possibles. Le vent se renforcera dans la soirée avec des rafales dépassant les 100 km/h en Corse. Les minimales seront comprises entre 4 et 8 degrés en général, jusqu'à 10 degrés en Corse. Les maximales s'échelonneront entre 6 et 10 degrés en Auvergne et vers le massif alpin, 8 et 12 degrés sur la moitié nord, 13 à 17 degrés sur le sud.