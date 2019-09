La météo de samedi : encore des pluies au nord-est, un temps variable ailleurs

Samedi, le temps sera temporairement pluvieux sur un bon quart nord-est, et variable sur le reste de l'Hexagone, selon les prévisions de Météo-France.

En matinée, le temps sera couvert et faiblement pluvieux de la Lorraine à la Bourgogne, l'Ile-de-France et au Centre. L'après-midi des trouées de ciel bleu apparaîtront, les pluies laissant place à des averses passagères. Quelques orages se déclencheront en fin de journée sur le nord-est, puis les averses se limiteront à l'Alsace et au Jura en soirée.

Un ciel dégagé sur la vallée du Rhône et la côte méditerranéenne

Plus à l'ouest, le temps sera variable, et le vent faible, avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies et quelques averses au nord de la Seine. Au sud, le temps sera plus clément. Le ciel sera dégagé en vallée du Rhône et près de la Méditerranée, avec des rafales à 80 km/h. Sur le Sud-Ouest, le ciel sera très nuageux au nord de la Garonne, plus lumineux vers les Pyrénées. Sur les Alpes frontalières et la Corse un peu d'instabilité persistera, et quelques ondées éparses seront possibles.

Les températures minimales, radoucies au nord, oscilleront entre 9 et 12 degrés, et 13 à 19 degrés près de la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 17 et 22 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 21 et 25 degrés sur le Sud-Ouest, et 26 à 31 degrés sur les régions méditerranéennes.