La météo de samedi : des nuages au Nord-Est, mais un temps agréable ailleurs

Le ciel samedi s'annonce assez nuageux sur le Nord-Est avec quelques passages d'averses et agréable ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. De la frontière belge à l'Alsace, de faibles averses résisteront sous un ciel très nuageux le matin. Quelques éclaircies se développeront dans l'après-midi. Les ondées pourront s'accompagner d'un coup de tonnerre sur les Vosges.

Des pays de Loire aux Hauts-de-France, et sur Bourgogne Franche-Comté, le ciel sera variable. Les passages nuageux seront parfois nombreux et pourront donner de rares averses au nord de la Seine.

Le soleil s'impose au fil de la journée

Sur le sud de l'Aquitaine, la journée commencera sous les nuages avec des entrées maritimes donnant quelques gouttes. Au fil des heures, le soleil parviendra à se montrer et s'imposera dans l'après-midi. Les nuages seront plus menaçants sur le relief des Pyrénées. Ils apporteront quelques ondées orageuses en soirée. Le soleil sera bien généreux toute la journée du Centre Poitou Charentes au Sud-Est et jusqu'en région lyonnaise. Le Mistral sera sensible en basse vallée du Rhône.

Jusqu'à 34 degrés dans le sud

Les minimales seront comprises entre 10 et 14 degrés sur la moitié nord du pays, 14 à 19 degrés au sud, jusqu'à 20 à 24 en bord de Méditerranée. Les maximales afficheront 20 à 25 degrés des côtes de Manche à la plaine d'Alsace, 24 à 30 degrés en général sur le pays, jusqu'à 30 à 34 degrés du Sud-Ouest à la Provence, par endroits plus dans le Var.