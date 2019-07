La météo de mercredi : un temps bien ensoleillé, en nette amélioration au sud

Le temps sera ensoleillé mercredi avec une nette amélioration au sud, selon des prévisions de Météo-France. Après un début de matinée nuageux et parfois humide, le soleil s'imposera dans le Sud-Ouest. Dans le Sud-Est aussi, le temps sera bien ensoleillé. Seules quelques averses localement orageuses seront à craindre sur les Alpes du sud et en Corse.

Des nuages sur le Nord. Autour du golfe du Lion, mistral et tramontane souffleront jusqu'à 70 km/h en rafales. Des côtes de la Manche à la Belgique, le ciel sera voilé par des nuages d'altitude alors que sur le reste de la moitié nord, le soleil sera généreux.

Jusqu'à 34 degrés en Provence. Le matin, les températures iront de 6 à 14 degrés au nord de la Loire et sur le centre-est du pays, de 13 à 18 degrés ailleurs, jusqu'à 19 à 24 degrés autour de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 22 à 26 degrés près de la Manche et sur le sud de l'Aquitaine, 25 à 31 degrés ailleurs, jusqu'à 32 à 34 degrés entre l'Hérault et la Provence.