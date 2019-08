La météo du mercredi 21 août : retour du soleil sur une grande partie du pays

Le soleil fera son retour mercredi sur la plupart des régions, et seules quelques ondées orageuses seront encore présentes sur les Alpes, selon les prévisions de Météo-France.

Des nuages bas, des brumes et par endroits des bancs de brouillard seront présents en début de journée sur la Bretagne, des côtes de la Manche jusqu'au détroit du Pas-de Calais. Cette grisaille se dissipera peu à peu en matinée pour laisser la place à un ciel voilé de nuages d'altitude.

Sur le reste du pays, la journée se déroulera sous un ciel bien dégagé, à peine voilé par moments de nuages d'altitude. Seul bémol, des cumulus bourgeonneront sur les massifs pyrénéens, alpins et corses l'après-midi, et des averses seront possibles sur les Alpes en particulier avec très localement un coup de tonnerre.

Autour de 30 degrés en Provence

Les températures minimales seront plutôt fraîches pour la saison : pas plus de 8 à 13 degrés en général, de 17 à 21 sur le pourtour méditerranéen, autour de 20 à 23 en Corse. Les maximales seront voisines de 20 à 22 degrés sur les côtes de la Manche, de 23 à 29 degrés en général et proches de 30 en Provence et jusqu'à 33 degrés dans le sud de la Corse.