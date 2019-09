La météo de mercredi : encore une journée ensoleillée

Le soleil sera encore au beau fixe mercredi et seuls le sud des Cévennes et les Pyrénées connaîtront peut-être un risque d'averses orageuses. Il y aura quelques nuages près de la Manche le matin et près des frontières du nord dans la journée. Au sud, quelques entrées maritimes de nuages bas pénétreront sur les régions du golfe de Gascogne mais se dissiperont rapidement. Le sud de la Garonne et les Pyrénées seront parfois sous les nouages et même sous quelques gouttes. Partout ailleurs, le soleil s'imposera, selon un bulletin de Météo France publié mardi.

En cours de journée, des nuages se développeront à nouveau sur les Alpes frontalières et le Massif central. Ils seront plus menaçants sur les Pyrénées et leur piémont et sur le sud des Cévennes, risquant de donner quelques averses orageuses. Le tonnerre grondera parfois. Ailleurs le soleil restera dominant.

Des températures en baisse sur la moitié nord

Côté températures, elles seront en baisse au nord avec 4 à 9 degrés en général, autour de 10 sur le Nord-Ouest. Au sud, elles affichent 12 à 20 degrés. Les maximales plafonneront entre 18 et 23 degrés de la Bretagne au Grand Est, avec encore 24 à 32 degrés plus au sud. Le vent de nord-est soufflera sur la moitié nord du pays, ce qui renforcera l'impression de fraîcheur matinale.