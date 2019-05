La météo de mardi 28 mai : Vent et temps sec sur le littoral méditerranéen, instable sur le reste du pays

Des rafales à 60/80 km/h sont attendues, principalement dans l'Aude, les Bouches du Rhône et le Var. Ce vent favorise un temps sec et la prédominance d'un franc soleil pour l'après-midi.

En Corse, soleil et nuages se partagent le ciel, les éclaircies devenant plus importantes dès la mi-journée. Cependant, des averses peuvent se déclencher sur le relief. Le vent d'ouest est modéré sur l'île. Il est soutenu sur le relief ainsi que de Calvi à l'île Rousse où des rafales à 60/80 km/h voire 90 km/h sont possibles. Sur la chaîne alpine, le temps est bouché et pluvieux jusqu'au soir avec une limite pluie-neige de 2500m le matin à 1800m en soirée. Dans les Alpes du sud et l'arrière pays niçois, localement, un orage n'est pas exclu.

En Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie, le ciel est chargé en début de journée, puis les éclaircies se montrent un peu plus au fil des heures avec un faible risque d'averses. Du Centre à l'Île de France, et Champagne-Ardenne et de la Haute-Normandie jusqu'aux Hauts de France, jusqu'en milieu d'après-midi, le temps est à l'instabilité. Les nuages sont porteurs de bonnes averses, fréquentes et accompagnées localement de coups de tonnerre et de grésil. Ce temps orageux gagne le Nord-Est l'après-midi.

Les températures restent douces le matin avec des minimales s'échelonnant de 9 à 13 degrés, jusqu'à 16 dans l'Hérault et en Corse. Les maximales progressent peu et avoisinent 15 à 19 degrés. Elles montent plus facilement dans le Sud-Est, affichant 20 à 24 degrés jusqu'à 26 dans le Var.