La météo de lundi : un temps mitigé à l'Ouest, estival ailleurs

Le temps sera mitigé lundi à l'Ouest et estival sur le reste du pays, prévoit Météo France.

Au petit matin, le ciel sera gris et bas avec quelques bancs de brouillards sur les rivages de la Manche, au sud de la Garonne et sur les côtes du Roussillon. Après la dissipation de cette grisaille, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies du Sud-Ouest à la Bretagne et au Cotentin avec quelques ondées possibles sur le Finistère et l'ouest des Pyrénées.

Partout ailleurs, le temps restera chaud et ensoleillé avec tout au plus un départ d'averse sur les Alpes du sud et le relief de la Corse. Le vent d'autan sera sensible dans son domaine.

Jusqu'à 37 degrés en région Centre

Le matin, les températures iront de 13 à 19 degrés, jusqu'à 20 à 23 degrés autour de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 21 à 28 degrés près de la Manche et sur les rivages du Roussillon, de 29 à 36 degrés ailleurs, jusqu'à 37 degrés dans le Centre.