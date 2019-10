La météo de lundi 14 octobre : temps instable et orageux sur la moitié ouest

Le matin, une perturbation ondulera des Pays de la Loire à la Bretagne, et de la Normandie aux Hauts-de-France, annonce Météo-France. Elle donnera dans un premier temps des pluies éparses, qui deviendront un peu plus marquées au fil des heures.

De l'Aquitaine vers la région Poitou-Charentes, et jusqu'à la région Centre, des averses se déclencheront rapidement. Elles seront temporairement orageuses vers le golfe de Gascogne.

A la mi-journée, l'instabilité se renforcera sur l'ouest du pays. Des orages éclateront de l'Aquitaine au Poitou-Charentes, sur le Limousin et les Pays de la Loire. Ces orages seront par moments forts, donnant des cumuls de pluies conséquents, de la grêle et de fortes rafales de vent. Cette zone de temps agitée se décalera ensuite vers l'est et concernera dans la soirée le Languedoc-Roussillon, l'ouest du Midi-Pyrénées et l'Auvergne.

Les maximales atteindront 14 à 16 degrés sur la pointe de Bretagne, 20 à 23 sur le quart nord-ouest, 23 à 27 sur le reste du pays

A l'arrière, un ciel de traîne se mettra en place, alternant entre des éclaircies et des passages nuageux, porteurs de quelques averses, sur le littoral atlantique en particulier. Sur la moitié est, le ciel sera assez bien dégagé, ou seulement voilé de nuages d'altitude, sur le Grand Est, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes et l'Occitanie. Seul bémol : la grisaille restera de mise du Languedoc aux Cévennes. Le soleil se montrera en revanche généreux toute la journée sur l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté. En Corse et sur les Alpes, quelques averses seront possibles.

Le vent de large secteur sud sera soutenu sur le sud du pays, dans la vallée du Rhône, dans le domaine de l'autan, sur les crêtes des Pyrénées. Les rafales atteindront 70 à 90 km/h, voire 100 à 110 km/h le long de la frontière espagnole.

Au lever du jour, les températures seront de l'ordre de 11 à 14 degrés sur la moitié nord du pays, de 15 à 18 sur le sud. Les maximales atteindront 14 à 16 degrés sur la pointe de Bretagne, 20 à 23 sur le quart nord-ouest, 23 à 27 sur le reste du pays.