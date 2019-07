La météo de jeudi : un temps nuageux au nord, du soleil au sud

Le temps sera davantage couvert jeudi dans la moitié nord du pays, tandis que le soleil dominera toujours dans la moitié sud, selon les prévisions de Météo-France.

Quelques gouttes au nord de la Seine. Sur la moitié sud du pays, le soleil fera de belles apparitions avec juste un petit risque d'averses sur les Alpes du sud et le relief de la Corse en fin de journée. La tramontane et le mistral se seront atténués. Sur la moitié nord en revanche, les nuages seront plus nombreux dès le début de journée. Ils donneront quelques gouttes localement au nord et à l'est de la Seine. Temporairement, au cours de la journée, les éclaircies s'élargiront entre les Hauts de France, les Pays de la Loire et le Centre.

Jusuq'à 34 degrés dans le Languedoc. Le matin, les températures, en hausse, afficheront généralement 12 à 17 degrés, jusqu'à 20 à 23 degrés autour de la Méditerranée. L'après-midi, les températures restent légèrement supérieures aux valeurs de saison. Il fera 22 à 25 degrés près de la Manche et près de la frontière allemande, 25 à 31 degrés ailleurs, jusqu'à localement 33 dans l'intérieur du Sud-ouest et près de 34 dans le Languedoc.