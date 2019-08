La météo de jeudi : un temps instable par le Sud-Ouest

Jeudi matin, on retrouve une zone nuageuse de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'au nord du pays, ne donnant que quelques gouttes, indique Météo-France dans un communiqué publié mercredi.

Ces nuages se morcelleront et les éclaircies s'élargiront dans l'après-midi. Ailleurs, les conditions seront calmes, largement ensoleillées sur le Sud-Est, mais déjà, sous un ciel chaotique, les premières ondées s'annoncent sur le sud de l'Aquitaine. Les averses prennent un caractère orageux, en matinée en s'étendant des Pyrénées et de l'Aquitaine à l'ouest du Massif-Central.

Grand soleil sur la Méditerranée

D'une manière plus atténuée, l'après-midi, les nuages et le risque d'averses progresseront vers le Poitou-Charente et vers Rhône-Alpes. Du Centre au Nord-Est, la journée sera bien agréable sous un ciel juste voilé.

Et enfin, grand soleil sur le pourtour méditerranéen, avec une tramontane qui se lèvera à partir de la soirée sur le littoral du Roussillon.

Les températures matinales oscilleront entre 11 et 17 degrés en général du Nord-ouest vers l'Est et le Sud, 16 à 21 sur les régions méditerranéennes. Les maximales atteindront 20 à 25 degrés près de la Manche, 25 à 30 degrés sur les autres régions jusqu'à 32/34 près de la Méditerranée.