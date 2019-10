Low-tech en opposition à high-tech : des innovations simples qui s'inspirent de la nature

La low-tech n’est pas un retour en arrière. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas au lavoir du village pour laver mes vêtements et je ne suis pas prête à renoncer au lave-linge, mais je crois que l’on peut dans bien des cas se passer de tout un attirail d’objets électroniques. C’est ce que l’on appelle la low-tech, par opposition à la high-tech. Il s’agit d’innovations simples et qui s’inspirent de la nature. L’idée est de privilégier des objets du quotidien moins énergivores, favorisant l’artisanat local et surtout ne nous soumettant pas à l’obsolescence programmé !

Des enceintes tout en bois

C'est le cas d'enceintes incassables, increvables, qui n’ont pas besoin de piles, de bluetooth, de wifi, ni de prise de courant. Elles sont faites tout en bois et vont amplifier naturellement la musique par un procédé aussi basique que génial : la fibre du bois raisonne dans deux tubes coniques jusqu’à multiplier par 5 la puissance du son originel. Ces enceintes intelligentes s’adaptent à votre smartphone quel que soit le modèle. Et c’est là où il y a un techno-choc impensable entre la matière brute travaillée artisanalement et le symbole de la modernité qu’est le smartphone, un mariage qui fonctionne. J’en ai à la maison et que ce soit pour les soirées ou juste la musique d’ambiance, ça marche super bien et ça fait son petit effet !

Bois de manguier ou bambou

Tout n'est malheureusement pas rose. Ces haut-parleurs ont un point négatif. Un point négatif très pénalisant qui nous fait radicalement sortir des critères de la low-tech. Les seules enceintes que j'ai trouvées sont en bois de manguier ou en bambou. Pour le côté local, on n'y est pas du tout, alors que je suis certaine que cette idée lumineuse pourrait être déclinée avec toutes les essences bien de chez nous ! Et dans ce cas-là, oui, on pourra dire que l’idée est vertueuse jusqu’au bout !