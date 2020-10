Le gâteau que Christophe Michalak n'a jamais réussi à revisiter

INTERVIEW

"Quel est le dessert qui vous a donné le plus de travail ?", la question de Laurent Mariotte ne déstabilise aucunement le chef pâtissier, Christophe Michalak, invité de l'émission La Table des Bons Vivants. Nous, si. Celui qui a remporté la Coupe du Monde de Pâtisserie a-t-il un talon d'Achille ? La réponse est oui ! De quoi déculpabiliser tout le monde.

Perdu dans la forêt

"Il y a des gâteaux très traditionnels comme la Forêt-Noire. J'ai dû faire vingt versions mais…. ça n'a jamais fonctionné", confie Christophe Michalak. Et ce n'est pas tout, un autre dessert fait de la résistance auprès du chef pâtissier : "Une tourte à la mirabelle… ça aussi, je n'y arrive pas." Alors oui, cela nous rassure même les plus grands n'excellent pas partout. Et comme le rappelle Christophe Michalak : "On recherche tous une émotion en cuisine", et c'est peut-être là la clef, réaliser des plats qui nous parlent, de notre enfance, d'une rencontre, d'une envie pour exceller… Avis aux amateurs.