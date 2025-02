La flambée des prix des tracteurs oblige les agriculteurs à s'endetter

Les prix du matériel agricole, qui ont explosé ces dernières années, inquiètent les agriculteurs. Avec des prix parfois multipliés par deux en cinq ans, ils sont obligés de s'endetter pour travailler. Les agriculteurs se tournent alors vers le marché de l'occasion ou celui de la location pour baisser les dépenses dans le matériel.

Les négociations commerciales qui fixent les prix des produits de grande consommation se terminent à la fin de cette semaine. Mais il y a une autre préoccupation financière qui occupe l'esprit des agriculteurs : les prix du matériel agricole, qui ont explosé ces dernières années.

C'est notamment le cas des tracteurs, où la flambée des tarifs a des conséquences directes sur les exploitations. Le prix des tracteurs plombe la trésorerie des agriculteurs qui doivent s’endetter pour s’en offrir un.

Des prix parfois multipliés par deux en cinq ans

"Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus se payer un tracteur neuf. À la fin, les annuités, c'est quelque chose. Acheter un tracteur 150.000 euros, on ne peut pas ! Dans les cinq dernières années, j'ai changé trois tracteurs, trois tracteurs d'occasion", déplore Fabien, agriculteur dans la Loire. Ce dernier a dû changer ses habitudes avec la flambée des prix, parfois multipliés par deux en cinq ans.

Les agriculteurs se tournent alors vers le marché de l'occasion où, là aussi, les prix ont grimpé. Acheté neuf en 2016, Fabien a revendu d'occasion son tracteur, au même tarif. Ainsi, quand l'occasion devient trop chère, certains se tournent vers la location.

"De la récolte jusqu'aux semis de la récolte suivante, c'est une période de trois mois maximum. Là, on loue un tracteur et après, il n'est plus dans la cour. On a une grosse somme à sortir d'un coup et après, le tracteur ne nous coûte plus rien", explique Corentin, éleveur laitier en Seine-Maritime. "Mais ça nous fait drôle de ne plus avoir son matériel à soi. On a l'impression de travailler et de n'avoir rien à nous", poursuit-il.

Ce phénomène touche tous les types de matériel : une benne achetée 19.000 euros en 2020 coûte désormais presque le double.