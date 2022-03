La feijoada brésilienne de la cheffe Alessandra Montagne

Chaque semaine, un ou une chef.fe vient présenter une de ses recettes à la Table des Bons Vivants. Cette semaine, Alessandra Montagne, cheffe du restaurant Nosso, à Paris a préparé une feijoada, un plat d'haricots noirs à la poitrine de porc typique du Brésil. Voici sa recette.Ingrédients 1 kg de haricots noirs

750 g de poitrine fumée

750 g de poitrine demi-sel

2 oignons

3 gousses d’ail + 1 gousse

1 botte de coriandre

Quelques tranches d’orange sanguine

1 feuille de laurier

Sel, poivre

Faites dessaler la poitrine demi-sel.

Plongez les haricots dans une grande casserole Avec 1,5 l d’eau froide.

Portez à ébullition et laisser cuire 2 h.

Remuez de temps en temps pour éviter qu’ils s’accrochent à la casserole.

Une fois les haricots cuits, faites revenir les morceaux de viande dans une cocotte.Ensuite, faites dorer les morceaux de viande sur tous les côtés dans une grande cocotte. Ajoutez les gousses d’ail et les oignons épluchés et faites-les revenir 2-3 min avec la viande.

Transvasez les haricots avec leur eau de cuisson dans la cocotte et laissez cuire à couvert à petite ébullition pendant 2h30-3h (Il faut toujours que ce soit recouvert d’eau durant la cuisson, ajoutez-en si nécessaire en remuant de temps en temps).

Quand la cuisson se termine, faites grillé une gousse d’ail épluché et émincé en fines lamelles dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile. Je rajoute ail grillé, lamelles Servez la feijoada avec du riz, de la farofa (farine de manioc brésilienne), l'ail grillé et quelques tranches d’orange sanguine.