La culture est boudée par les Français, la faute au pass sanitaire ?

Les Français boudent la culture. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un lieu culturel depuis l'instauration du pass sanitaire, soit le 21 juillet 2021. C'est le triste résultat d'une étude commandée par le gouvernement et réalisée début septembre par Harris Interactive. En comparaison, ils étaient 88 % à fréquenter les musées, cinéma ou salles de spectacle avant la pandémie. Dans le détail, 73 % des personnes allant au moins une fois par an à un concert n’y sont pas retournées depuis la mi-juillet, une proportion qui grimpe à 75 % dans le cas du théâtre et 40% pour les musées.

Le plein air plutôt que la culture ?

Mais ce n'est pas le seul enseignement de cette étude : près d’un tiers des personnes interrogées ont l’intention de moins fréquenter les lieux culturels. Ils entendent à 74% privilégier désormais les loisirs de plein air par peur de la circulation du coronavirus.

Pour Angelo Gopée, directeur général de Live Nation France, une entreprise d'organisation et de programmation de spectacles, invité d'Europe Midi mercredi, l'instauration du pass sanitaire n'est pas seul responsable de cette baisse. "Je pense que c'est beaucoup plus lié à des habitudes, puisqu'on voit que les restaurants affichent tous complets alors qu'ils sont aussi soumis au pass sanitaire. Je pense que c'est un constat à court terme parce que c'est la rentrée et qu'arrivent les fêtes de fin d'année, donc les gens ont priorisé leur vie différemment", explique-t-il.

Vers un regain culturel en 2022 ?

Le spécialiste reconnaît d'ailleurs que les billets pour les spectacles prévus cet automne ont du mal à trouver preneur. "Les places se vendent très tard, on a notamment pu le voir sur la tournée d'IAM pour laquelle nous avons vendu entre 300 et 400 places sur les trois derniers jours. Ça n'était pas arrivé depuis dix ans et c'est le même constat pour la tournée de Gad Elmaleh", poursuit-il.

Et le directeur général de Live Nation France soulève même un point positif. "Sur les concerts de l'année prochaine, l'appétence est revenue parce que nous avons mis en vente trois stades pour Coldplay et 180.000 billets se sont vendus en un jour. Pour les Red Hot Chili Peppers, 120.000 places se sont vendues en une semaine. Donc je pense que les gens se projettent beaucoup plus sur l'année prochaine et sur la sortie de crise sanitaire", a-t-il observé, appelant enfin le secteur à ne pas se décourager. "Ce n'est pas le pass sanitaire. On a besoin de rassurer les gens à court terme parce qu'ils regardent déjà vers le long terme."