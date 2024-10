La Chouette d'or a été retrouvée ! C'est la fin d'une chasse au trésor vieille de 30 ans

C'est la fin d'une chasse au trésor qui aura duré près de 30 ans. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la fameuse Chouette d'or, a été déterrée. Cette nouvelle a été annoncée sur le forum Discord par Michel Becker, l'un des organisateurs de jeu appelé "Sur la trace de la chouette d’or".

Des passionnés au rendez-vous

Petit retour en arrière. C'est en 1978 que Régis Hauser, aussi connu sous le pseudonyme de Max Valentin, décide de lancer une chasse au trésor à l'échelle nationale. Après une collaboration avec le peintre Michel Becker, cette idée voit le jour en 1993. L'artiste aura notamment le rôle de sculpter le moulage et d'illustrer les devinettes, tandis qu'une chouette, élaborée en métaux précieux, est donc enterrée quelque part dans l'Hexagone.

Quelques semaines plus tard, un livre d'énigme, intitulé Sur la trace de la chouette d’or, sort en librairie et est publié à près de 50.000 exemplaires. À l'intérieur, 11 énigmes à résoudre qui permettront de trouver l'emplacement exact du précieux oiseau. Alors que cette quête était prévue pour durer une ou deux années, il aura fallu près de 31 ans pour que le fameux trésor soit retrouvé. À l'époque, la statuette était estimée à 1 million de francs de l’époque, soit l'équivalent de 150 000 euros.

Au cours des 30 dernières années, plusieurs imbroglios juridiques auront entouré ce jeu, notamment à la suite du décès de Régis Hauser 16 ans jour pour jour après l’enfouissement de la chouette. Une décision de justice permet finalement à Michel Becker, l'un des fondateurs du jeu, de récupérer officiellement les solutions en 2020. Les passionnés, eux, ont poursuivi leur quête. D'après un article paru dans Libération en 2018, ils auraient été au total 200 000 "chouetteurs" à participer à ce jeu.

"N’allez pas creuser !"

Les joueurs ont donc appris la nouvelle par un premier message posté sur le forum Discord. "Une solution potentiellement gagnante est en cours de vérification. Le système de vérification est actuellement verrouillé et ne permet plus de soumettre vos solutions. D’autres informations vous seront communiquées dès que possible". Deux heures plus tard, la nouvelle était confirmée. "N’allez pas creuser ! Nous vous confirmons que la contremarque de la Chouette d’Or a été déterrée cette nuit, simultanément avec un envoi de solution sur le système de vérification en ligne. Il est par conséquent inutile de vous déplacer pour aller creuser sur l’emplacement que vous supposez être celui de la cache", a indiqué Michel Becker.