Un plombier découvre un trésor de 30 kilos de pièces d'or en Autriche

Les trésors enfouis n'existent pas seulement dans les livres de pirates ! En Autriche, un plombier a découvert une boîte en métal enfouie dans le sous-sol d'une maison, dans laquelle reposait 30 kilos de pièces d'or. Un trésor estimé à 2,3 millions d'euros, autrement dit, le genre de découverte qui change une vie.

Une mystérieuse corde

L'histoire débute le 11 novembre dernier, à Vienne. Des ouvriers effectuent des travaux dans le sous-sol d'une maison, lorsqu'un d'entre eux découvre une corde dont l'une des extrémités s'enfonce dans le sol. Il tire dessus, mais impossible de la déloger. Pas plus turlupiné que cela par la mystérieuse corde, il l'abandonne à son sort. Mal lui en a pris.

Le lendemain, son collègue retrousse ses manches et se montre plus audacieux. Il s'équipe d'une pelle et se met à creuser le sol pour suivre le tracé de la corde. Après quelques coups bien donnés, il tombe sur une vieille boîte en métal encastrée dans une paroi de béton. A l'intérieur, un trésor. Et quel trésor ! Des centaines de pièce d'or, pour un joli poids de 30 kilos au total.

L'actuel propriétaire de la maison l'affirme, il ignorait complètement l'existence de ce trésor caché. Alors, à qui va revenir le butin ? Selon le code civil autrichien, le propriétaire du terrain et le découvreur doivent se partager le trésor à parts égales, soit pas moins d'un million d'euros chacun.