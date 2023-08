La canicule de retour dès la fin de la semaine : à quoi faut-il s’attendre ?

Après un été marqué par de la pluie et du mauvais temps sur une large partie du pays, la canicule est de retour en France. La Loire, la Haute-Loire, le Rhône, l'Isère, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie sont classés en alerte orange par Météo France. Ces prochains jours seront les plus chauds de l’été 2023, selon l’institut météorologique. Les températures vont monter dès ce jeudi dans tout le pays et très peu de régions seront épargnées.

Jusqu'à 40 degrés dans les prochains jours

Si vous vous trouvez au sud de la Loire et notamment dans la vallée du Rhône, attendez-vous à avoir chaud. Le thermomètre va grimper jusqu'à 40 degrés dans les prochains jours. Des températures déjà atteintes lors des derniers épisodes caniculaires, mais rarement aussi tard dans la saison, comme l'explique Patrick Marlière, directeur d'Agate Météo.

"Ce que l'on remarque là, c'est effectivement le côté un peu tardif de cet épisode de fortes chaleurs et de canicule. Car si on se réfère à l'année de statistiques en 2003, ça s'était passé plus tôt dans les dix premiers jours du mois d'août. Et surtout, ce que l'on remarque, c'est que ça va durer quand même un bon moment, notamment dans le sud est et l'arrière-pays méditerranéen."

La Manche et la Bretagne épargnées

Des températures qui ne devraient effectivement pas redescendre avant le milieu, voire la fin de la semaine prochaine, selon Météo France. Une vague de chaleur ressentie dans tout le pays, sauf si vous habitez sur les côtes de la Manche ou de la Bretagne.

Les bons gestes à adopter

Face à cette canicule, les spécialistes répètent les bons gestes à adopter : bien s'hydrater, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et surtout prendre soin des personnes fragiles. L'an dernier, les fortes chaleurs ont entraîné près de 7.000 décès dans le pays, selon Santé publique France.