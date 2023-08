Canicule : à Lyon, les habitants de plus en plus inquiets face aux grandes chaleurs

La semaine entière s’annonce caniculaire à Lyon et dans le Rhône. Sous cette chaleur étouffante, beaucoup d’habitants de la métropole lyonnaise se sont réfugiés au parc de la Tête d’Or, comme Maria, originaire de Villeurbanne, venue chercher un peu de fraicheur. "On laisse les volets fermés. On boit beaucoup d'eau. Et puis là, on vient se balader au parc parce que c'est ombragé. Donc ça fait du bien" explique-t-elle.

Nathalie, elle, est arrivée d’Isère. À 63 ans, cette habitante de Villefontaine préfère prendre ses précautions en ces fortes chaleurs. Elle sort le matin tôt, jusqu'à 13 heures. Après, la soixantenaire reste enfermée dans le noir pour avoir un semblant de fraîcheur. Elle reste très inquiète face à ces nombreuses vagues de chaleurs. "Autant quand j'étais jeune, j'adorais les chaleurs, bien sûr. Mais arrivé à un certain âge, on se rend compte quand même que ça évolue et pas dans le bon sens", témoigne-t-elle au micro d'Europe 1.

Une perte d'activité significative

Les restaurateurs sont aussi inquiets. À l’heure du déjeuner, les terrasses, en plein soleil, sont désertées par les clients. Une journée de canicule représente 30 % de chiffres d’affaires en moins. "On est obligé d'allumer les clims, nous, toute la journée. Mais même avec ça, des gens sont partis. Cette année, malheureusement, due à la perte d'activité, on a beaucoup moins recruté parce qu'on a moins de besoin de personnel actuellement", détaille Rafik Hasni, responsable du restaurant le comptoir des marronniers.

Selon Météo France, la vague de chaleur pourrait se poursuivre sur l’ensemble de la France les prochains jours.