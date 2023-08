Canicule : cinq départements en vigilance orange dans le Centre-Est

Le temps mardi sera marqué par de fortes chaleurs dans le Centre-Est, avec cinq départements placés en vigilance orange canicule, selon Météo France, qui a levé les vigilances orange orages dans le Sud-Ouest. Les départements en vigilance orange canicule sont l'Ain, le Rhône, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Les maximales pourront atteindre jusqu'à 34-36 degrés et un nouvel épisode caniculaire plus intense est attendu à partir de vendredi dans le Sud-Est.

Ailleurs, le temps restera très nuageux et lourd du nord de l'Aquitaine à l'Auvergne jusqu'au Grand Est, avec des passages pluvieux et orageux assez fréquents. Une accalmie se dessinera l'après-midi sur le Sud-Ouest mais une nouvelle salve orageuse arrivera dans la nuit.

Jusqu'à 34-36 degrés dans la vallée du Rhône et PACA

Du sud de l'Aquitaine au sud de l'Occitanie, le ciel sera également nuageux mais donnera tout au plus quelques gouttes. En revanche, de la Bretagne aux Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France et aux Ardennes, le temps redeviendra plus sec avec de belles éclaircies. De PACA à la région Rhône-Alpes et dans le Jura, soleil et chaleur persisteront, avec toutefois quelques averses isolées l'après-midi sur les Alpes frontalières.

Les températures minimales seront comprises entre 12 et 16 degrés sur le Nord-Ouest, de 16 à 20 partout ailleurs et jusqu'à 21-22 en Rhône-Alpes, Roussillon et Corse. Les maximales oscilleront entre 20 et 25 degrés de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, entre 25 et 30 partout ailleurs, jusqu'à 34-36 dans la vallée du Rhône et PACA.