Canicule et sommeil : quelles conséquences sur notre corps et quels sont les gestes à adopter ?

C'est physiologique. Quand nous dormons, notre corps perd environ un degré entre le soir et le matin, avec un pic de refroidissement vers 6 heures. Cette chaleur, le corps doit l'évacuer, ce qui est compliqué en période de canicule. "Pour pouvoir perdre cette chaleur, il faut que la température à l'extérieur soit un peu plus fraîche. Et c'est pour ça qu'on se sent mal quand la température la nuit ne chute pas, parce qu'on n'arrive pas à exploiter cette chaleur. Et cette sensation de chaud va bien entendu nous empêcher de nous endormir", explique Marc Ray, spécialiste du sommeil.

Des solutions existent

Les personnes âgées peuvent avoir plus de mal que les autres encore car leur organisme ne régule plus aussi bien la température. Mais pour trouver le sommeil, des solutions existent. Il faut essayer de se mettre dans un endroit le plus frais possible. "Bien entendu, on peut utiliser un ventilateur et en mettant un linge mouillé devant le ventilateur, ça rafraîchira encore plus l'ambiance. Et puis dans la journée, on va assurément, au moment des heures les plus chaudes, essayer de produire le moins de chaleur possible et donc de faire une sieste", détaille Marc Ray.

La sieste bien connue des pays du Sud face aux pics de chaleur, même l'Allemagne s'y intéresse. L'idée de l'instaurer au travail a fait débat dans le pays cette semaine.